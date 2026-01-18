Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России
12:32 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/inostrantsy-2068596591.html
Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России
Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России - РИА Новости, 18.01.2026
Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России
Иностранцы в прошлом году на 17% чаще регистрировали бизнес на российском рынке, чем в 2024 году, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:32:00+03:00
2026-01-18T12:32:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
киргизия
ассоциация российских банков
россия
белоруссия
киргизия
экономика, россия, белоруссия, киргизия, ассоциация российских банков
Экономика, Россия, Белоруссия, Киргизия, Ассоциация российских банков
Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России

Иностранцы в 2025 году на 17 процентов чаще регистрировали бизнес в России

Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иностранцы в прошлом году на 17% чаще регистрировали бизнес на российском рынке, чем в 2024 году, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.
В исследовании представлены компании без учета ИП, в которых учредителями или соучредителями выступают иностранные граждане, либо организации.
Прохожие на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием
7 декабря 2025, 07:30
"В 2025 году иностранные учредители зарегистрировали в России 8932 юридических лица. Это на 17% больше, чем годом ранее. В 2024 году иностранцы открыли 7642 компании. Всего в настоящее время в России работают 66202 фирмы с иностранным участием", - сообщают аналитики сервиса.
Лидером по количеству открытых организаций стали китайские предприниматели. Бизнесмены из Поднебесной зарегистрировали в 2025 году 4332 компании, что почти в 1,5 больше, чем в 2024 году (2996). Также в тройку лидеров вошли Белоруссия (в 2025 году – 2187, в 2024 году - 1864) и Киргизия (в 2025 году - 487, в 2024 году - 457).
"После ухода части западных игроков освободились ниши в поставках, дистрибуции, сервисе, комплектующих и ряде потребительских категорий. На такие "окна возможностей" быстрее всего заходят предприниматели из дружественных стран. Вторая причина в том, что произошла перенастройка цепочек поставок и финансовых контуров. Бизнесу нужны новые логистические маршруты, торговые дома, сервисные компании, операторы складов и каналов продаж", - отмечает заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов.
Как он пояснил, для этого зачастую удобнее и дешевле иметь юридическое лицо в России: так проще заключать контракты, работать с персоналом, поддерживать гарантийный сервис, управлять складом и снижать транзакционные издержки. Поэтому рост регистраций юрлиц не всегда равен росту классических прямых инвестиций – чаще всего это инструмент для системной операционной работы на рынке.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Более ста компаний с немецким участием открылось в России
10 ноября 2025, 08:19
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияКиргизияАссоциация российских банков
 
 
