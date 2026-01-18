Иностранцы в 2025 году начали активнее регистрировать бизнес в России

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иностранцы в прошлом году на 17% чаще регистрировали бизнес на российском рынке, чем в 2024 году, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

Как он пояснил, для этого зачастую удобнее и дешевле иметь юридическое лицо в России: так проще заключать контракты, работать с персоналом, поддерживать гарантийный сервис, управлять складом и снижать транзакционные издержки. Поэтому рост регистраций юрлиц не всегда равен росту классических прямых инвестиций – чаще всего это инструмент для системной операционной работы на рынке.