Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/indonezija-2068608072.html
В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета
В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета - РИА Новости, 18.01.2026
В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета
В Индонезии обнаружено тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета Indonesia Air Transport, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:44:00+03:00
2026-01-18T14:44:00+03:00
в мире
южный сулавеси
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42703/41/427034127_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_29618661fd719303afbbaf50a7638610.jpg
https://ria.ru/20260118/samolet-2068587889.html
https://ria.ru/20260103/tsru-2065701761.html
южный сулавеси
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42703/41/427034127_217:0:1000:587_1920x0_80_0_0_5fdb21745e613bf9c8e3510e37f46175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южный сулавеси, индонезия
В мире, Южный Сулавеси, Индонезия
В Индонезии нашли тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета

Спасатели нашли в Индонезии тело пассажира самолета, пропавшего с радаров

© РИА Новости / Михаил ЦыгановИндонезия
Индонезия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 18 янв - РИА Новости. В Индонезии обнаружено тело одного из пассажиров разбившегося в горах самолета Indonesia Air Transport, сообщает индонезийский портал Detik.
Ранее агентство Antara сообщало, что пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был найден спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси.
Обломки самолета авиакомпании Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
Вчера, 10:42
"Совместной поисково-спасательной команде удалось найти одну жертву крушения самолета ATR 42-500, который разбился в районе горы Булусараунг, регентство Пангкеп, Южный Сулавеси. Жертвой был мужчина", - пишет издание.
По словам поисково-спасательной группы, операция проходит в экстремальных условиях местности и при плохой погоде. Видимость достигает только пяти метров в месте поиска из-за тумана.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На его борту были 11 человек, включая экипаж.
Гора Нанда-Деви в Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Угроза для миллионов. Какую тайну ЦРУ хранят снега Гималаев
3 января, 08:00
 
В миреЮжный СулавесиИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала