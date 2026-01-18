https://ria.ru/20260118/indiya-2068617477.html
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц
Полиция индийского штата Гоа призвала СМИ не распространять слухи о новых жертвах задержанного по подозрению в двух убийствах россиянина, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.01.2026
РИА Новости: полиция Гоа призвала не распускать слухи о новых жертвах россиянина
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Полиция индийского штата Гоа призвала СМИ не распространять слухи о новых жертвах задержанного по подозрению в двух убийствах россиянина, сообщили РИА Новости в полиции.
"Полиция Гоа
обратилась к представителям СМИ с просьбой не публиковать непроверенные сообщения по делу об убийстве граждан России
в Мандреме и Арамболе. Полиция заявила, что на данный момент установлена причастность обвиняемого только к двум делам", - сообщили в полиции.
В полиции также отметили, что проверяют слова задержанного о его возможной причастности к совершению других преступлений.
Там добавили, что относятся к показаниям задержанного с осторожностью, поскольку он несколько раз их менял и, возможно, находился под воздействием наркотиков.
"Власти Гоа поместили задержанного под стражу на 14 суток, пока продолжается расследование всех обстоятельств предполагаемых преступлений и проверка достоверности всех его заявлений", - добавили в полиции.
Ранее генеральный консул России в Мумбаи
Иван Фетисов сообщил РИА Новости, что власти Гоа задержали россиянина, который подозревается в двух убийствах соотечественниц.
По индийским законам, обвиненным в тяжких преступлениях может грозить смертная казнь. Вместе с тем, эта мера обычно не применяется к иностранцам, заменяясь пожизненным заключением.
Также между Россией и Индией
заключен договор об экстрадиции заключенных, и если обвиненный в совершении подобных преступлений изъявит желание, ему может быть предоставлена возможность отбывать наказание на родине.