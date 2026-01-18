Рейтинг@Mail.ru
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц - РИА Новости, 18.01.2026
15:57 18.01.2026
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц
Полиция индийского штата Гоа призвала СМИ не распространять слухи о новых жертвах задержанного по подозрению в двух убийствах россиянина, сообщили РИА Новости
2026-01-18T15:57:00+03:00
2026-01-18T15:57:00+03:00
В Индии россиянин подозревается в убийстве двух соотечественниц

РИА Новости: полиция Гоа призвала не распускать слухи о новых жертвах россиянина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Индии
Сотрудники полиции в Индии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Полиция индийского штата Гоа призвала СМИ не распространять слухи о новых жертвах задержанного по подозрению в двух убийствах россиянина, сообщили РИА Новости в полиции.
"Полиция Гоа обратилась к представителям СМИ с просьбой не публиковать непроверенные сообщения по делу об убийстве граждан России в Мандреме и Арамболе. Полиция заявила, что на данный момент установлена ​​причастность обвиняемого только к двум делам", - сообщили в полиции.
Заголовок открываемого материала