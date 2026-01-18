https://ria.ru/20260118/ii-2068654129.html
Американцы устали от ИИ и перешли на аналоговый режим, сообщает CNN
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Американцы устали от искусственного интеллекта и всё чаще стали прибегать к "аналоговому образу жизни", люди выбирают творчество и рукоделие, чтобы отвлечься от постоянного просмотра контента, сообщает телеканал CNN
.
Отмечается, что люди перешли на аналоговый режим, чтобы замедлить темп жизни и найти физические способы выполнения повседневных задач и развлечений, особенно на фоне того, что платформы генеративного ИИ всё чаще берут на себя мыслительную и практическую работу.
"Аналоговый образ жизни отличается от краткосрочного цифрового детокса... Трудно определить масштабы этого явления, но некоторые хобби, особенно офлайн, стремительно набирают популярность... Всё больше людей используют рукоделие как отдых для душевного здоровья, чтобы отвлечься от бесконечного просмотра негативных новостей в социальных сетях... Люди с аналоговым режимом устали от бесконечного чтения новостей и некачественного ИИ-контента, или просто разочарованы тем, что ChatGPT и другие сервисы генеративного ИИ думают и создают контент за нас", - говорится в сообщении.
Как пишет телеканал со ссылкой на одну из занимающихся в Северной Америке
товарами для творчества компаний, количество запросов по "аналоговым хобби" на её сайте за последние шесть месяцев увеличилось на 136%, количество запросов на наборы для вязания увеличилось на 1200% в 2025 году, а продажи наборов для рукоделия выросли на 86% в 2025 году.