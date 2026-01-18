Американцы устали от ИИ и перешли на аналоговый режим, сообщает CNN

Отмечается, что люди перешли на аналоговый режим, чтобы замедлить темп жизни и найти физические способы выполнения повседневных задач и развлечений, особенно на фоне того, что платформы генеративного ИИ всё чаще берут на себя мыслительную и практическую работу.

"Аналоговый образ жизни отличается от краткосрочного цифрового детокса... Трудно определить масштабы этого явления, но некоторые хобби, особенно офлайн, стремительно набирают популярность... Всё больше людей используют рукоделие как отдых для душевного здоровья, чтобы отвлечься от бесконечного просмотра негативных новостей в социальных сетях... Люди с аналоговым режимом устали от бесконечного чтения новостей и некачественного ИИ-контента, или просто разочарованы тем, что ChatGPT и другие сервисы генеративного ИИ думают и создают контент за нас", - говорится в сообщении.