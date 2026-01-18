Рейтинг@Mail.ru
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/ii-2068574414.html
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат - РИА Новости, 18.01.2026
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат
Искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные возможности, а также несет в себе серьезные риски, поскольку его технологии позволяют создавать фейковые РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T07:03:00+03:00
2026-01-18T07:03:00+03:00
технологии
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_88975536ea9f00df3e05f7382d5a7cbc.jpg
https://ria.ru/20260115/ii-2068106424.html
https://ria.ru/20260111/potrebnost-2067208964.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_176:0:1200:768_1920x0_80_0_0_f7186b7f7e50e819b17af126310fc311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, белоруссия, россия
Технологии, Белоруссия, Россия
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат

Депутат Лепешко: ИИ может быть использован для политических манипуляций

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные возможности, а также несет в себе серьезные риски, поскольку его технологии позволяют создавать фейковые новости, их могут использовать для политических манипуляций или мошенничества, сказал в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
"Использование искусственного интеллекта в информационном пространстве несет в себе как значительные возможности, так и серьезные риски. ИИ позволяет создавать неотличимый от реальности видео- и аудиоконтент. Это подрывает доверие к любым источникам информации и может использоваться для политических манипуляций или мошенничества", - сказал депутат.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире, считает эксперт
15 января, 16:38
По его словам, ИИ может быть использован для манипуляции общественным мнением.
"Технологии ИИ позволяют мгновенно создавать убедительные фейковые новости, статьи и посты в соцсетях, что затрудняет отделение правды от вымысла. Непонимание этого и доверие к первой представленной информации может спровоцировать конфликтную ситуацию, в том числе и на международном уровне. Высокореалистичные видео и аудио, созданные ИИ, могут использоваться для дискредитации личностей, манипуляции общественным мнением или совершения мошенничества", - отметил Лепешко.
По словам собеседника агентства, риск несет и использование технологий искусственного интеллекта хакерами.
"ИИ автоматизирует создание фишинговых атак и поиск уязвимостей в программном обеспечении, повышая эффективность хакерских групп", - добавил парламентарий.
Лепешко рассказал, что способность ИИ анализировать колоссальные объемы информации позволяет раскрывать данные пользователей и собирать детальные цифровые портреты без их ведома.
"Опасность заключается не в самой технологии, а в скорости и масштабах ее недобросовестного использования. Основная опасность заключается в том, что скорость развития технологий ИИ опережает возможности законодательного регулирования и развития навыков критического мышления у населения", - заключил глава комитета по безопасности и обороне.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ
11 января, 11:13
 
ТехнологииБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала