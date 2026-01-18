ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат

МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные возможности, а также несет в себе серьезные риски, поскольку его технологии позволяют создавать фейковые новости, их могут использовать для политических манипуляций или мошенничества, сказал в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.

"Использование искусственного интеллекта в информационном пространстве несет в себе как значительные возможности, так и серьезные риски. ИИ позволяет создавать неотличимый от реальности видео- и аудиоконтент. Это подрывает доверие к любым источникам информации и может использоваться для политических манипуляций или мошенничества", - сказал депутат.

По его словам, ИИ может быть использован для манипуляции общественным мнением.

"Технологии ИИ позволяют мгновенно создавать убедительные фейковые новости, статьи и посты в соцсетях, что затрудняет отделение правды от вымысла. Непонимание этого и доверие к первой представленной информации может спровоцировать конфликтную ситуацию, в том числе и на международном уровне. Высокореалистичные видео и аудио, созданные ИИ, могут использоваться для дискредитации личностей, манипуляции общественным мнением или совершения мошенничества", - отметил Лепешко.

По словам собеседника агентства, риск несет и использование технологий искусственного интеллекта хакерами.

"ИИ автоматизирует создание фишинговых атак и поиск уязвимостей в программном обеспечении, повышая эффективность хакерских групп", - добавил парламентарий.

Лепешко рассказал, что способность ИИ анализировать колоссальные объемы информации позволяет раскрывать данные пользователей и собирать детальные цифровые портреты без их ведома.