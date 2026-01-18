Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях
23:08 18.01.2026
Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях
Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях
Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях

Губернатор Мурманской области Чибис принял участие в крещенских купаниях

© Фото : министерство информационной политики Мурманской областиГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : министерство информационной политики Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что принял участие в крещенских купаниях на Семёновском озере в областном центре, окунувшись в ледяную купель.
"Желаю вам душевного тепла, крепости веры и любви в сердце! Пусть светлые мысли ведут к добрым делам!" - написал Чибис в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, как сам окунается в ледяную воду.
Семёновское озеро в Мурманске - главное место крещенских купаний в столице региона, где в Крещение собираются сотни людей. По данным регионального ГУ МЧС, всего в регионе оборудовано порядка 15 мест для купания.
Чибис регулярно окунается в купель при любой погоде. Сейчас в Мурманске около минус пяти градусов.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунается в крещенскую купель в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Вчера, 10:07
 
