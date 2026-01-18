Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как аннексия Гренландии США может ослабить НАТО - РИА Новости, 18.01.2026
20:46 18.01.2026
Эксперт рассказал, как аннексия Гренландии США может ослабить НАТО
2026-01-18T20:46:00+03:00
2026-01-18T20:46:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
нато
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО
Эксперт рассказал, как аннексия Гренландии США может ослабить НАТО

Шпетле: страны ЕС могут выйти из НАТО в случае присоединения Гренландии к США

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии к США может ослабить НАТО, поскольку Дания, а за ней и ряд других стран, возможно, покинут альянс в знак протеста против действий американского президента Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Если Трамп пойдёт на это... на мой взгляд, реалистично выглядит, что несколько стран, прежде всего, Дания, но, например, и Финляндия, в знак протеста демонстративно выйдут из НАТО. Конечно, это ослабит и альянс, и европейский континент", - сказал Шпётле.
Главы государств Европейского союза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
Вчера, 20:10
По его словам, совместное американско-датское управление островом выглядит маловероятным после того, как Копенгаген официально отказался продавать Гренландию Вашингтону.
Эксперт полагает, что главной причиной, по которой Трамп хотел бы приобрести Гренландию, являются "запасы редкоземельных металлов, урана, природного газа и нефти".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Финляндии пожалели о вступлении в НАТО
Вчера, 16:27
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
