Эксперт рассказал, как аннексия Гренландии США может ослабить НАТО

БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии к США может ослабить НАТО, поскольку Дания, а за ней и ряд других стран, возможно, покинут альянс в знак протеста против действий американского президента Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.