Эксперт рассказал, как аннексия Гренландии США может ослабить НАТО

БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии к США может ослабить НАТО, поскольку Дания, а за ней и ряд других стран, возможно, покинут альянс в знак протеста против действий американского президента Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
По его словам, совместное американско-датское управление островом выглядит маловероятным после того, как Копенгаген официально отказался продавать Гренландию Вашингтону.
Эксперт полагает, что главной причиной, по которой Трамп хотел бы приобрести Гренландию, являются "запасы редкоземельных металлов, урана, природного газа и нефти".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
