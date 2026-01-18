Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
19:48 18.01.2026 (обновлено: 20:00 18.01.2026)
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Гренландии и Арктики, намерен встретиться с ним в...
в мире
гренландия
арктика
давос
нато
сша
марк рютте
дональд трамп
в мире, гренландия, арктика, давос, нато, сша, марк рютте, дональд трамп
В мире, Гренландия, Арктика, Давос, НАТО, США, Марк Рютте, Дональд Трамп
Дональд Трамп и Марк Рютте
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Гренландии и Арктики, намерен встретиться с ним в Давосе на следующей неделе.
"Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели", - написал он в сети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
В миреГренландияАрктикаДавосНАТОСШАМарк РюттеДональд Трамп
 
 
