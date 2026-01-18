https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068644766.html
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Гренландии и Арктики, намерен встретиться с ним в... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
арктика
давос
нато
сша
марк рютте
дональд трамп
Рютте сообщил, что побеседовал с Трампом по ситуации вокруг Гренландии