Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068639620.html
Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией
Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что обеспокоен напряженностью между членами НАТО вокруг ситуации с Гренландией и призвал стороны к диалогу. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:02:00+03:00
2026-01-18T19:02:00+03:00
в мире
гренландия
дания
нидерланды
никушор дан
нато
удары сша по венесуэле
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec9c7833dff5896ded47e4d84a3ab13b.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068634954.html
https://ria.ru/20260118/tramp-2068635279.html
гренландия
дания
нидерланды
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56ce7f587077f65fb060d2b31565ceff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, нидерланды, никушор дан, нато, удары сша по венесуэле, румыния
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, Никушор Дан, НАТО, Удары США по Венесуэле, Румыния
Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией

Президент Румынии Дан выразил обеспокоенность ситуацией с Гренландией

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что обеспокоен напряженностью между членами НАТО вокруг ситуации с Гренландией и призвал стороны к диалогу.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Немецкие военнослужащие в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии
Вчера, 18:25
"Я глубоко обеспокоен эскалацией публичных заявлений между трансатлантическими партнерами и союзниками относительно последних событий. Мы должны возобновить прямые дискуссии между нами на соответствующем дипломатическом уровне", - написал Дан в соцсети X, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп перевернул шахматную доску мировой политики, заявили в Совфеде
Вчера, 18:29
 
В миреГренландияДанияНидерландыНикушор ДанНАТОУдары США по ВенесуэлеРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала