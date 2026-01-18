Президент Румынии призвал к диалогу из-за ситуации с Гренландией

КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что обеспокоен напряженностью между членами НАТО вокруг ситуации с Гренландией и призвал стороны к диалогу.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Я глубоко обеспокоен эскалацией публичных заявлений между трансатлантическими партнерами и союзниками относительно последних событий. Мы должны возобновить прямые дискуссии между нами на соответствующем дипломатическом уровне", - написал Дан в соцсети X, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.