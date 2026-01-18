Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США

РИМ, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии к США может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав России, заявил РИА Новости директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.