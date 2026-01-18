Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США - РИА Новости, 18.01.2026
18:51 18.01.2026
Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США
Присоединение Гренландии к США может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав России
в мире
республика крым
россия
гренландия
дональд трамп
владимир путин
оон
республика крым
россия
гренландия
Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США

РИА Новости: присоединение Гренландии может изменить позицию США по Крыму

Нуук, Гренландия
РИМ, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии к США может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав России, заявил РИА Новости директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.
По его словам, если президент США Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования этого шага с Евросоюзом и Данией - вплоть до проведения референдума с соблюдением принципа самоопределения народов.
"Однако если это произойдет, это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года", - заявил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
В мире Республика Крым Россия Гренландия Дональд Трамп Владимир Путин ООН
 
 
