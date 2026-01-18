Аналитик рассказал, как присоединение Гренландии обогатит экономику США

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии обогатит экономику США: ее недра полны природными ископаемыми - от нефти до редкоземельных металлов, поделился мнением в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.