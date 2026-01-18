Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, как присоединение Гренландии обогатит экономику США - РИА Новости, 18.01.2026
18:48 18.01.2026 (обновлено: 18:49 18.01.2026)
Аналитик рассказал, как присоединение Гренландии обогатит экономику США
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Присоединение Гренландии обогатит экономику США: ее недра полны природными ископаемыми - от нефти до редкоземельных металлов, поделился мнением в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"С одной стороны, для США получение контроля над Гренландией означает лишние расходы - ей (американской стороне - ред.) придется ежегодно тратить до 1 миллиарда долларов на дотации ее экономики, базирующейся на рыболовстве. С другой же, США нужны богатства ее недр, и вот тут 1 миллиард долларов государственных дотаций может оказаться ерундой по сравнению с потенциалом добычи критических полезных ископаемых - руд урана, редкоземельных металлов, молибдена, графита, нефти", - отмечает аналитик.
Несмотря на то, что подавляющее большинство их залежей скрыты под ледниковым покровом, президент США Дональд Трамп в своем натиске на Гренландию явно исходит из долгосрочных целей, рассуждает эксперт. Американскому лидеру важно присоединить Гренландию к США для расширения минерально-сырьевой базы и добычи тех металлов, которые сейчас в основном импортируются из-за границы.
"Идущее же глобальное потепление, он, похоже, рассматривает как помощника в будущей разработке месторождений острова", - подчёркивает эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
