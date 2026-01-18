Политолог сравнил идею о сделке по Гренландии с покупкой США Луизианы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вероятное приобретение Гренландии Соединенными Штатами станет самым масштабным расширением США с XIX века, когда была куплена Луизиана, это вернет "золотой век" и былое величие страны, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков.

"Если все-таки эта аннексия произойдет, то это будет действительно одним из самых масштабных территориальных расширений Соединенных Штатов за всю их историю и будет сопоставимо с покупкой Луизианы в начале XIX века. В целом впервые за более чем сто лет Соединенные Штаты территориально расширятся", - сказал Дудаков.