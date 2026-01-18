Рейтинг@Mail.ru
Политолог сравнил идею о сделке по Гренландии с покупкой США Луизианы
18:35 18.01.2026
Политолог сравнил идею о сделке по Гренландии с покупкой США Луизианы
Политолог сравнил идею о сделке по Гренландии с покупкой США Луизианы
Вероятное приобретение Гренландии Соединенными Штатами станет самым масштабным расширением США с XIX века, когда была куплена Луизиана, это вернет "золотой век" РИА Новости, 18.01.2026
в мире, гренландия, сша, америка, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Америка, Дональд Трамп
Политолог сравнил идею о сделке по Гренландии с покупкой США Луизианы

Дудаков: покупка Гренландии станет самым масштабным расширением США с XIX века

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вероятное приобретение Гренландии Соединенными Штатами станет самым масштабным расширением США с XIX века, когда была куплена Луизиана, это вернет "золотой век" и былое величие страны, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков.
"Если все-таки эта аннексия произойдет, то это будет действительно одним из самых масштабных территориальных расширений Соединенных Штатов за всю их историю и будет сопоставимо с покупкой Луизианы в начале XIX века. В целом впервые за более чем сто лет Соединенные Штаты территориально расширятся", - сказал Дудаков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
Вчера, 17:00
По мнению эксперта, Гренландия станет ассоциированной территорией США в том случае, если Трамп получит контроль над этой датской автономией.
"Трамп будет всячески продавать эту самую покупку либо аннексию как большую победу своей администрации и как символ того, что Америка возвращает былое величие и свой золотой век. Это будет сейчас к месту, потому что в этом году в Америке отмечается круглая дата - 250 лет со дня основания США. Поэтому Трамп постарается приурочить свою инициативу о покупке Гренландии либо аннексии", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
 
В миреГренландияСШААмерикаДональд Трамп
 
 
