Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 18.01.2026 (обновлено: 18:06 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068633621.html
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию - РИА Новости, 18.01.2026
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию
Президент США Дональд Трамп в случае сделки по Гренландии расширит территории Соединенных Штатов впервые за многие десятки лет и войдет в историю как один из... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:59:00+03:00
2026-01-18T18:06:00+03:00
в мире
гренландия
европа
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_02e570003cb06efd0b1145d68af243df.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068625815.html
https://ria.ru/20260118/tramp-2068609842.html
гренландия
европа
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae391afb90fff0d012b050c2789f2095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, европа, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, Европа, Дания, Дональд Трамп
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию

Суслов: Трамп станет одним из величайших лидеров США, если получит Гренландию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в случае сделки по Гренландии расширит территории Соединенных Штатов впервые за многие десятки лет и войдет в историю как один из самых великих президентов своей страны, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
"Если Трампу удастся получить Гренландию под свой контроль, то он войдет в историю как один из величайших президентов США, при котором за много десятилетий расширилась территория, при котором США установили практически безусловное доминирование в Западном, в первую очередь в Северной Америке, и сделали большую заявку на Западное полушарие в целом", - сказал Суслов РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
Вчера, 17:00
По мнению эксперта, Трамп преследует именно эти цели.
"Уже сейчас Европа ему готова предоставить право размещать сколько угодно войск в Гренландии. Уже сейчас Европа и Дания готовы разрешить ему добывать полезные ископаемые в Гренландии так, как ему хочется и столько, сколько ему хочется, но только не трогать статус острова. Трампа это не устраивает. Трамп говорит о некой мифической угрозе со стороны России и Китая. Все это используется для того, чтобы расширить территорию США, чтобы Трампу войти в историю", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем Трамп делает громкие заявления
Вчера, 15:03
 
В миреГренландияЕвропаДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала