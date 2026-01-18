Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в случае сделки по Гренландии расширит территории Соединенных Штатов впервые за многие десятки лет и войдет в историю как один из самых великих президентов своей страны, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Если Трампу удастся получить Гренландию под свой контроль, то он войдет в историю как один из величайших президентов США, при котором за много десятилетий расширилась территория, при котором США установили практически безусловное доминирование в Западном, в первую очередь в Северной Америке, и сделали большую заявку на Западное полушарие в целом", - сказал Суслов РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп преследует именно эти цели.

"Уже сейчас Европа ему готова предоставить право размещать сколько угодно войск в Гренландии . Уже сейчас Европа и Дания готовы разрешить ему добывать полезные ископаемые в Гренландии так, как ему хочется и столько, сколько ему хочется, но только не трогать статус острова. Трампа это не устраивает. Трамп говорит о некой мифической угрозе со стороны России Китая . Все это используется для того, чтобы расширить территорию США , чтобы Трампу войти в историю", - заключил он.