Страны НАТО выразили поддержку Гренландии после угроз США о пошлинах - РИА Новости, 18.01.2026
17:58 18.01.2026 (обновлено: 17:59 18.01.2026)
Страны НАТО выразили поддержку Гренландии после угроз США о пошлинах
Восемь стран-членов НАТО выразили поддержку Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении их товаров, следует из... РИА Новости, 18.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО
© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Восемь стран-членов НАТО выразили поддержку Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении их товаров, следует из совместного заявления Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Йонас Гар Стёре - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии
17 января, 23:39
В заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте шведского правительства, власти стран подчеркнули, что пошлины США могут привести к опасным последствиям. Страны отметили, что учения Arctic Endurance, которые проведут члены НАТО в Гренландии, "не создают угрозы никому".
"Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии... Мы продолжим... координировать наш ответ (на пошлины Трампа - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
Вчера, 13:47
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
