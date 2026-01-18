Страны НАТО выразили поддержку Гренландии после угроз США о пошлинах

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Восемь стран-членов НАТО выразили поддержку Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении их товаров, следует из совместного заявления Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии... Мы продолжим... координировать наш ответ (на пошлины Трампа - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.