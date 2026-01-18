В РВИО рассказали о предыдущих попытках США забрать Гренландию

До середины ХХ века Гренландия оставалась на положении колонии Дании. "Так, в 1950 году Северная Гренландия и Южная Гренландия были объединены в колонию Гренландия с центром управления в Годтхабе (современный Нуук). Но в 1953 году остров был официально включён в состав Дании как её административный округ, а 1979 году Гренландия получила статус автономии. Остров перешел на самоуправление по вопросам внутренней политики и правопорядка, образования, социальной сферы, медицинского обслуживания и т.д. С 2009 года права автономии были расширены: местная администрация теперь сама может распоряжаться природными ресурсами. Правительство Дании даже признало гренландцев отдельным народом со своим языком и правом на суверенитет", - сказал Мягков.