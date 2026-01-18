В РВИО рассказали о предыдущих попытках США забрать Гренландию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал третьим лидером Америки, пожелавшим установить контроль над Гренландией, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Дональд Трамп стал не первым американским президентом, который задумался о вхождении Гренландии в состав Соединенных Штатов. Так, например, в конце 1860-х годов такую возможность рассматривал президент Эндрю Джонсон. Кстати, этот американский лидер санкционировал приобретение Аляски у Российской империи. Но тогда дальше простого желания дело не пошло", - сказал Мягков.
В ходе Второй мировой войны, в апреле 1940 года, Дания была захвачена немецкими войсками, датчане сопротивлялись всего несколько часов, напомнил он. "До Гренландии руки у Гитлера тогда не дотянулись. Но вместо немцев туда высадились американцы. Официально, США выступили тогда гарантом сохранения на острове статус-кво. Однако, в реальности, США взяли остров под свой полный контроль и, не моргнув глазом, сами оккупировали его", - добавил Мягков.
По его словам, американцы в 1941-1945 годах разместили на острове свои военные базы, части ПВО, установили оборудование для наблюдения за воздушными и морскими сообщениями, создали метеостанции, порты, склады и т.д. Все перемещения вдоль побережья Гренландии контролировали силы береговой охраны США.
"Такое господствующее положение США на острове, связанное с войной против нацизма, видимо, очень понравилось руководству США. Все это породило в Вашингтоне новые территориальные аппетиты. Ведь прецедент уже был: в 1940 году Соединенные Штаты приобрели в аренду у Британии ряд её островов в Атлантике в обмен на 50 старых эсминцев. Поэтому после окончания Второй мировой войны администрация президента Гарри Трумэна предложила Дании 100 миллионов долларов золотом за передачу Гренландии в руки Соединенных Штатов. Однако Копенгаген ответил отказом", - сказал научный директор РВИО.
До середины ХХ века Гренландия оставалась на положении колонии Дании. "Так, в 1950 году Северная Гренландия и Южная Гренландия были объединены в колонию Гренландия с центром управления в Годтхабе (современный Нуук). Но в 1953 году остров был официально включён в состав Дании как её административный округ, а 1979 году Гренландия получила статус автономии. Остров перешел на самоуправление по вопросам внутренней политики и правопорядка, образования, социальной сферы, медицинского обслуживания и т.д. С 2009 года права автономии были расширены: местная администрация теперь сама может распоряжаться природными ресурсами. Правительство Дании даже признало гренландцев отдельным народом со своим языком и правом на суверенитет", - сказал Мягков.
После окончания Второй мировой войны американские вооруженные силы так и не ушли из Гренландии, США надежно закрепили здесь свое влияние, отметил эксперт. "В 1951 году, спустя два года после вступления Дании в НАТО, между Вашингтоном и Копенгагеном было подписано соглашение, по которому страны осуществляют совместную оборону острова. В Гренландии находится американская военно-космическая база Питуффик", - добавил Мягков.
