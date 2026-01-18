Мелони назвала ошибкой введение Трампом пошлин из-за Гренландии

РИМ, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с введением США пошлин против стран ЕС, поддержавших Гренландию в ответ на притязания Вашингтона, и назвала этот шаг ошибкой.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Перспектива повышения тарифов против стран, решивших внести свой вклад в безопасность Гренландии, на мой взгляд, является ошибкой, и я с этим не согласна", - заявила она итальянским журналистам на полях визита в Южную Корею.
По словам Мелони, желание некоторых европейских стран направить войска не следует интерпретировать как инициативу, направленную против США.
"Мне кажется, здесь возникла проблема взаимопонимания и коммуникации. Я продолжаю настаивать на роли НАТО. Это место, где мы должны попытаться совместно организовать инструменты сдерживания против враждебного вмешательства на стратегически важной территории", – пояснила премьер.
Она подчеркнула, что вокруг ситуации с Гренландией необходимо возобновить диалог и избежать эскалации.
"Несколько часов назад я поговорила с Трампом, которому я сказала, что думаю, также я разговаривала с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил, что НАТО начинает работу по этому вопросу", - заявила Мелони, отметив, что в воскресенье состоится ее телефонный разговор с европейскими лидерами.
Ее пресс-подход транслировал YouTube-канал правительственного Дворца Киджи.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
