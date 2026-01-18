Мелони назвала ошибкой введение Трампом пошлин из-за Гренландии

РИМ, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с введением США пошлин против стран ЕС, поддержавших Гренландию в ответ на притязания Вашингтона, и назвала этот шаг ошибкой.

"Перспектива повышения тарифов против стран, решивших внести свой вклад в безопасность Гренландии, на мой взгляд, является ошибкой, и я с этим не согласна", - заявила она итальянским журналистам на полях визита в Южную Корею

По словам Мелони , желание некоторых европейских стран направить войска не следует интерпретировать как инициативу, направленную против США.

"Мне кажется, здесь возникла проблема взаимопонимания и коммуникации. Я продолжаю настаивать на роли НАТО . Это место, где мы должны попытаться совместно организовать инструменты сдерживания против враждебного вмешательства на стратегически важной территории", – пояснила премьер.

Она подчеркнула, что вокруг ситуации с Гренландией необходимо возобновить диалог и избежать эскалации.

"Несколько часов назад я поговорила с Трампом, которому я сказала, что думаю, также я разговаривала с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте , который подтвердил, что НАТО начинает работу по этому вопросу", - заявила Мелони, отметив, что в воскресенье состоится ее телефонный разговор с европейскими лидерами.

Ее пресс-подход транслировал YouTube-канал правительственного Дворца Киджи.