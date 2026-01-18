Рейтинг@Mail.ru
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
08:00 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор" - РИА Новости, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Трамп ввел пошлины против восьми европейских стран — из-за их позиции по Гренландии. А делегация Киева прилетела в США на очередные "мирные переговоры" после... РИА Новости, 18.01.2026
Александр Носович
Александр Носович
в мире, гренландия, сша, украина, дональд трамп, мвф, нато, аналитика
В мире, Гренландия, США, Украина, Дональд Трамп, МВФ, НАТО, Аналитика

Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"

Александр Носович
Александр Носович
Трамп ввел пошлины против восьми европейских стран — из-за их позиции по Гренландии. А делегация Киева прилетела в США на очередные "мирные переговоры" после очередных консультаций с европейцами. На сей раз эти переговоры невозможны вне контекста, а таковым, конечно, является нескрываемое намерение Штатов помножить на ноль существование НАТО, совершив акт агрессии против союзника и "отжав" у Дании Гренландию.
Развитие украинского конфликта более невозможно без гренландского сюжета, чем бы тот ни завершился. А когда он чем-нибудь да завершится, украинский конфликт неизбежно перейдет в новое качество.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Украинский посол в США прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии
16 января, 10:19
Сейчас тактика европейцев по Гренландии состоит в том, чтобы помалкивать публично — хотя с каждым днем делать это все сложнее, а по закрытым каналам вести усердную работу с теми американскими политиками, которые за сохранение НАТО, за "трансатлантическое сообщество" — словом, за Запад как геополитическое единое целое. Таких политиков в Вашингтоне много, если не сказать — большинство. Хватает их и в администрации Дональда Трампа.
Этих политиков нельзя недооценивать, как и европейцев. Украинский вопрос показал, что Трамп не может так просто переломить их коллективную волю. Иначе бы он быстро принудил Зеленского к исполнению своих договоренностей с Путиным на Аляске и выдернул наконец США из той трясины, в которую американцев продолжает затягивать украинский конфликт.
Для Соединенных Штатов Гренландия, безусловно, важнее Украины, а вот для сторонников сохранения "коллективного Запада" Украина безоговорочно важнее Гренландии. Потому что проект "Украина — анти-Россия" — это проект экзистенциальной борьбы с русскими, которая 80 лет назад и породила "коллективный Запад".
До холодной войны не было ни такого понятия, ни такого явления. Были отдельно США и отдельно европейские страны. А вот после оформления стратегии "сдерживания" СССР родились план Маршалла, НАТО, МВФ и прочие структуры, которые связали Старый и Новый Свет в единую геополитическую сущность.
Завершение конфликта с Россией поставит ребром вопрос: зачем теперь двум берегам Атлантики быть вместе? Двукратное избрание Дональда Трампа президентом США показывает: в Штатах крепнет точка зрения, что незачем.
Что делать в этой ситуации адептам "трансатлантической солидарности"? Предложить Трампу свою фирменную подлую сделку. Американское "глубинное государство" и европейцы приносят Данию в жертву: первое дает Трампу механизмы осуществить операцию по захвату Гренландии, вторые расслабляются и закрывают глаза на агрессию.
Взамен Трамп не выводит США из конфликта вокруг Украины, а наоборот — отбрасывает свою нейтральность и миротворчество и втягивается в него заново на стороне Киева.
Результат: Европа теряет вместе с Гренландией арктическое будущее и перспективы, зато НАТО сохраняется в целостности, Штаты остаются погруженными в дела Старого Света и участвуют дальше в войне с Россией до последнего украинца (затем — прибалта, поляка, любого восточноевропейца и так далее).
Аналогия очевидна — Мюнхенский сговор. Позорное решение принести в жертву маленькую страну с расчетом направить энергию агрессора на восток. Если бы тогда план сработал, Франция и Британия открывали бы шампанское, наблюдая истребление Советского Союза. Но, как известно, план не сработал. Потому что Москва тоже всегда умела работать.
И этот факт дает сегодня основания для оптимизма.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ЕС боится злить Трампа в ситуации с Гренландией из-за Украины, пишут СМИ
16 января, 09:40
 
