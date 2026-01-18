Рейтинг@Mail.ru
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/gosduma-2068613567.html
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат - РИА Новости, 18.01.2026
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
Путем оболванивая народа к власти на Украине пришли настоящие неофашисты, охваченные античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:30:00+03:00
2026-01-18T15:30:00+03:00
в мире
украина
республика крым
михаил шеремет
михаил федоров
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260114/ministr-2067886114.html
https://ria.ru/20260115/cnn-2068073635.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, михаил шеремет, михаил федоров, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Республика Крым, Михаил Шеремет, Михаил Федоров, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат

РИА Новости: Шеремет заявил, что нет смысла призывать к гуманизму власти Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Путем оболванивая народа к власти на Украине пришли настоящие неофашисты, охваченные античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя введение в ВСУ системы бонусов за убийство российских военных.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, в рамках которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
14 января, 17:59
"К сожалению, путем оболванивая украинского народа к власти в стране пришли настоящие неофашисты, которые охвачены античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно", - сказал Шеремет.
Депутат также подчеркнул, что Федоров является военным преступником, который обязательно будет сидеть на скамье подсудимых.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
15 января, 15:02
 
В миреУкраинаРеспублика КрымМихаил ШереметМихаил ФедоровГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала