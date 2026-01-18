В ГД высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Путем оболванивая народа к власти на Украине пришли настоящие неофашисты, охваченные античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя введение в ВСУ системы бонусов за убийство российских военных.