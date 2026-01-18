СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Путем оболванивая народа к власти на Украине пришли настоящие неофашисты, охваченные античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя введение в ВСУ системы бонусов за убийство российских военных.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, в рамках которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.
"К сожалению, путем оболванивая украинского народа к власти в стране пришли настоящие неофашисты, которые охвачены античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно", - сказал Шеремет.
Депутат также подчеркнул, что Федоров является военным преступником, который обязательно будет сидеть на скамье подсудимых.
