Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, отметив, что союзники так не поступают.

"Союзники так не поступают друг с другом... То, что происходит - это шантаж. И в этом нет необходимости, потому что это не способствует укреплению альянса. Это также не способствует безопасности Гренландии", - заявил ван Вил в эфире телеканала NPO 1, комментируя заявление Трампа.

Министр отметил, что был очень удивлен тем, как внезапно накалилась в последние дни ситуация вокруг острова, несмотря на встречу между США, Данией и Гренландией на прошлой неделе.

"Дания обратилась с просьбой: "Присоединяйтесь к нам, еще несколько стран, чтобы мы могли показать Америке , что серьезно относимся к безопасности". В этом и заключалось намерение; это позитивная программа. А потом вас за это наказывают", - сказал глава МИД.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что королевство направляет двух офицеров для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии по просьбе Дании.