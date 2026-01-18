Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
13:47 18.01.2026
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
в мире
гренландия
дания
нидерланды
дональд трамп
гренландия
дания
нидерланды
в мире, гренландия, дания, нидерланды, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, Дональд Трамп
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Глава МИД Нидерландов назвал угрозы Трампа из-за Гренландии шантажом

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, отметив, что союзники так не поступают.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
"Союзники так не поступают друг с другом... То, что происходит - это шантаж. И в этом нет необходимости, потому что это не способствует укреплению альянса. Это также не способствует безопасности Гренландии", - заявил ван Вил в эфире телеканала NPO 1, комментируя заявление Трампа.
Министр отметил, что был очень удивлен тем, как внезапно накалилась в последние дни ситуация вокруг острова, несмотря на встречу между США, Данией и Гренландией на прошлой неделе.
"Дания обратилась с просьбой: "Присоединяйтесь к нам, еще несколько стран, чтобы мы могли показать Америке, что серьезно относимся к безопасности". В этом и заключалось намерение; это позитивная программа. А потом вас за это наказывают", - сказал глава МИД.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что королевство направляет двух офицеров для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии по просьбе Дании.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии
Вчера, 06:48
 
