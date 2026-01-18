https://ria.ru/20260118/glava-2068601877.html
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, отметив, что союзники так не поступают.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Союзники так не поступают друг с другом... То, что происходит - это шантаж. И в этом нет необходимости, потому что это не способствует укреплению альянса. Это также не способствует безопасности Гренландии", - заявил ван Вил в эфире телеканала NPO 1, комментируя заявление Трампа.
Министр отметил, что был очень удивлен тем, как внезапно накалилась в последние дни ситуация вокруг острова, несмотря на встречу между США, Данией и Гренландией на прошлой неделе.
"Дания обратилась с просьбой: "Присоединяйтесь к нам, еще несколько стран, чтобы мы могли показать Америке
, что серьезно относимся к безопасности". В этом и заключалось намерение; это позитивная программа. А потом вас за это наказывают", - сказал глава МИД.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что королевство направляет двух офицеров для участия в военной разведывательной миссии в Гренландии по просьбе Дании.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.