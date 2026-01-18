Рейтинг@Mail.ru
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
20:59 18.01.2026
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
Мерц решительно выступил в поддержку Дании

Мерц заявил, что ФРГ решительно выступает на стороне Дании и народа Гренландии

© AP Photo / Mindaugas KulbisФридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии заявил, что угрозы ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и несут в себе риск эскалации.
В субботу президент США сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Главы государств Европейского союза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
Вчера, 20:10
"Мы решительно и сплоченно выступаем на стороне Дании и народа Гренландии. Как член НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантические отношения и несут в себе риск эскалации", - написал Мерц в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Военнослужащие Германии в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Немецкие военные получили внезапный приказ покинуть Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 15:52
 
