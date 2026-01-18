https://ria.ru/20260118/germaniya-2068651595.html
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии заявил, что угрозы ввести пошлины подрывают... РИА Новости, 18.01.2026
Мерц решительно выступил в поддержку Дании
Мерц заявил, что ФРГ решительно выступает на стороне Дании и народа Гренландии