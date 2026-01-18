https://ria.ru/20260118/germaniya-2068620488.html
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ - РИА Новости, 18.01.2026
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии заявил, что европейцы не позволят себя шантажировать. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:18:00+03:00
2026-01-18T16:18:00+03:00
2026-01-18T16:22:00+03:00
в мире
сша
гренландия
германия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_193:648:2681:2048_1920x0_80_0_0_cb1b2322f1138c2fcb67cd7f9f53ce3e.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068564323.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
сша
гренландия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_436:579:2395:2048_1920x0_80_0_0_986f5569cdf3fef2f54e197664e53181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, германия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Германия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: ЕС не позволит США шантажировать себя пошлинами
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии заявил
, что европейцы не позволят себя шантажировать.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Совершенно ясно, что мы не пойдем по пути, который выбрал Трамп. Мы не позволим себя шантажировать или провоцировать. Ни пошлинам, ни словами", - приводит издание Tagesspiegel слова Клингбайля. Он добавил, что для европейцев важно дать США единый и четкий ответ.
"Всем в США нужно сейчас понять: европейцы с этим не согласятся. Перейдена черта", - сказал Клингбайль, при этом отметив, что готовность к диалогу с США всегда остается.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.