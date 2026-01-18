Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии заявил , что европейцы не позволят себя шантажировать.

"Совершенно ясно, что мы не пойдем по пути, который выбрал Трамп. Мы не позволим себя шантажировать или провоцировать. Ни пошлинам, ни словами", - приводит издание Tagesspiegel слова Клингбайля. Он добавил, что для европейцев важно дать США единый и четкий ответ.

"Всем в США нужно сейчас понять: европейцы с этим не согласятся. Перейдена черта", - сказал Клингбайль, при этом отметив, что готовность к диалогу с США всегда остается.