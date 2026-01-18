Рейтинг@Mail.ru
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ - РИА Новости, 18.01.2026
16:18 18.01.2026
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии заявил, что европейцы не позволят себя шантажировать. РИА Новости, 18.01.2026
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль в ответ на объявление новых пошлин США из-за Гренландии заявил, что европейцы не позволят себя шантажировать.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Совершенно ясно, что мы не пойдем по пути, который выбрал Трамп. Мы не позволим себя шантажировать или провоцировать. Ни пошлинам, ни словами", - приводит издание Tagesspiegel слова Клингбайля. Он добавил, что для европейцев важно дать США единый и четкий ответ.
"Всем в США нужно сейчас понять: европейцы с этим не согласятся. Перейдена черта", - сказал Клингбайль, при этом отметив, что готовность к диалогу с США всегда остается.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
