Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию
Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию - РИА Новости, 18.01.2026
Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию и встречу с руководством страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на...
2026-01-18T23:29:00+03:00
2026-01-18T23:29:00+03:00
2026-01-18T23:32:00+03:00
в мире
германия
сирия
берлин (город)
ахмед аш-шараа
фридрих мерц
германия
сирия
берлин (город)
в мире, германия, сирия, берлин (город), ахмед аш-шараа, фридрих мерц
В мире, Германия, Сирия, Берлин (город), Ахмед аш-Шараа, Фридрих Мерц
Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию
Reuters: президент Сирии на переходный период аш-Шараа отменил визит в Германию