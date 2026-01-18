Рейтинг@Mail.ru
23:29 18.01.2026
Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию
Президент Сирии на переходный период отменил визит в Германию

Reuters: президент Сирии на переходный период аш-Шараа отменил визит в Германию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию и встречу с руководством страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
Согласно заявлению канцелярии президента САР, визит сирийского лидера в Берлин должен был состояться 20 января.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Берлин", - говорится в сообщении.
Как передает агентство, в рамках своего визита аш-Шараа должен был встретиться с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцом. Сообщается также, что были запланированы встречи с представителями немецких компаний.
Рейтер не приводит информацию о причинах отмены визита.
Визит аш-Шараа должен был стать его первой поездкой в Германию с момента вступления в должность главы Сирии 8 декабря 2024 года. За время своего пребывания у власти он уже посетил ряд государств, включая США, Россию и Францию.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа
14 декабря 2025, 00:01
 
В миреГерманияСирияБерлин (город)Ахмед аш-ШарааФридрих Мерц
 
 
