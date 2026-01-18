Рейтинг@Mail.ru
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта - РИА Новости, 18.01.2026
22:31 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/frg-2068659631.html
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта - РИА Новости, 18.01.2026
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта
Неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его жены Локи в Гамбурге, сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T22:31:00+03:00
2026-01-18T22:31:00+03:00
в мире
германия
гамбург (город)
гельмут шмидт
bild
германия
гамбург (город)
в мире, германия, гамбург (город), гельмут шмидт, bild
В мире, Германия, Гамбург (город), Гельмут Шмидт, Bild
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта

Bild: в Гамбурге неизвестные осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта

© AP Photo / Odd Andersen, PoolБывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт
Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Odd Andersen, Pool
Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его жены Локи в Гамбурге, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию города.
"На надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Поэтому мы считаем, что преступление было политически мотивировано", - заявил газете представитель полиции Гамбурга.
Как сообщается, произошедший акт осквернения является не первым. В декабре 2023 году на могиле Шмидта также нарисовали свастики. Как пишет газета, они были нарисованы той же краской.
Основания преступления, как и личность преступников, остаются неизвестны.
Гельмут Шмидт был пятым канцлером ФРГ. Он пребывал в этой должности с 1974 по 1982 год. Шмидт являлся членом Социал-демократической партии Германии.
В миреГерманияГамбург (город)Гельмут ШмидтBild
 
 
