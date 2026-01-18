https://ria.ru/20260118/frg-2068659631.html
В Гамбурге осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта
Неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его жены Локи в Гамбурге, сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2026
