Володин дал совет жителям Германии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Немцам из-за критической ситуации в экономике придется думать о выживании и надеяться только на себя, Немцам из-за критической ситуации в экономике придется думать о выживании и надеяться только на себя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства с высокими социальными стандартами. С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя", — написал он на платформе MAX, комментируя призыв главы правительства ФРГ больше работать.

При этом канцлер ничего не сказал о своей эффективности на этом посту, сыронизировал Володин. Он упрекнул Мерца в расходах бюджетных средств на закупку оружия и снарядов для Киева вместо финансирования здравоохранения и социального обеспечения жителей Германии.

"Кто виноват? Канцлер ФРГ Мерц нашел причину всех бед Германии. По его мнению, это — граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют. <…> Вдумайтесь: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди. Которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье", — добавил председатель ГД.

В начале января Мерц уже отмечал, что 2026-й станет для страны "очень сложным". О том, что немцам придется позже выходить на пенсию и больше работать, министр экономики Германии Катерина Райхе предупреждала еще в июле.