Рейтинг@Mail.ru
Володин дал совет жителям Германии - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 18.01.2026 (обновлено: 20:08 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/frg-2068634164.html
Володин дал совет жителям Германии
Володин дал совет жителям Германии - РИА Новости, 18.01.2026
Володин дал совет жителям Германии
Немцам из-за критической ситуации в экономике придется думать о выживании и надеяться только на себя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T18:09:00+03:00
2026-01-18T20:08:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
вячеслав володин
фридрих мерц
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068637559_0:207:3273:2048_1920x0_80_0_0_3b266e6d4c18a126bd9d845c951c015d.jpg
https://ria.ru/20260118/germaniya-2068565761.html
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068446310.html
https://ria.ru/20260113/vaydel-2067665929.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068637559_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_269d2388c232d0623c06f6753e621818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф, экономика
В мире, Германия, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Госдума РФ, Экономика
Володин дал совет жителям Германии

Володин предложил немцам подумать о выживании

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Берлин, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Немцам из-за критической ситуации в экономике придется думать о выживании и надеяться только на себя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства с высокими социальными стандартами. С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя", — написал он на платформе MAX, комментируя призыв главы правительства ФРГ больше работать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца
Вчера, 03:14
При этом канцлер ничего не сказал о своей эффективности на этом посту, сыронизировал Володин. Он упрекнул Мерца в расходах бюджетных средств на закупку оружия и снарядов для Киева вместо финансирования здравоохранения и социального обеспечения жителей Германии.
"Кто виноват? Канцлер ФРГ Мерц нашел причину всех бед Германии. По его мнению, это — граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют. <…> Вдумайтесь: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди. Которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье", — добавил председатель ГД.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Запад выполнил план Гиммлера по колонизации Украины, заявил историк
17 января, 02:22
В начале января Мерц уже отмечал, что 2026-й станет для страны "очень сложным". О том, что немцам придется позже выходить на пенсию и больше работать, министр экономики Германии Катерина Райхе предупреждала еще в июле.
Немецкая экономика стагнирует уже четвертый год. Она переживает спад, вызванный, среди прочего, повышением цен на энергоносители из-за отказа от российского газа. По данным Destatis, ВВП крупнейшей европейской экономики в 2024 году снизился на 0,2 процента — это второй год снижения подряд.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Рост банкротств в Германии угрожает коллапсом экономике, заявили в АдГ
13 января, 18:58
 
В миреГерманияУкраинаРоссияВячеслав ВолодинФридрих МерцГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала