В ФРГ призвали вывести военных США из страны после слов Трампа о пошлинах

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Необходимо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение американских ракет на территории ФРГ после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.