В ФРГ призвали вывести военных США из страны после слов Трампа о пошлинах
04:47 18.01.2026
В ФРГ призвали вывести военных США из страны после слов Трампа о пошлинах
в мире, германия, гренландия, сша, дональд трамп, севим дагделен, wikileaks
В мире, Германия, Гренландия, США, Дональд Трамп, Севим Дагделен, WikiLeaks
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Необходимо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение американских ракет на территории ФРГ после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно (необходимо вывести - ред.) и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень", - написала Дагделен в соцсети X.
Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
