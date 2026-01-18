Рейтинг@Mail.ru
Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах" - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:38 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/frederik-2068578655.html
Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"
Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах" - РИА Новости, 18.01.2026
Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что зарегистрирован на российском портале "Госуслуг". РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:38:00+03:00
2026-01-18T08:38:00+03:00
культура
европа
азия
америка
фредерик кемпф
дмитрий шостакович
модест мусоргский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51055/76/510557620_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_e8a217b8600c250251f98c67ffb31df6.jpg
https://ria.ru/20251227/orkestr-2065026941.html
европа
азия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51055/76/510557620_62:0:918:642_1920x0_80_0_0_9097f48242dd543ff76853942560f557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, азия, америка, фредерик кемпф, дмитрий шостакович, модест мусоргский
Культура, Европа, Азия, Америка, Фредерик Кемпф, Дмитрий Шостакович, Модест Мусоргский
Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"

Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"

© Фото : официальный сайт Фредерика КемпфаПианист Фредерик Кемпф
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : официальный сайт Фредерика Кемпфа
Пианист Фредерик Кемпф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что зарегистрирован на российском портале "Госуслуг".
"На "Госуслугах" уже зарегистрирован", - сказал Кемпф.
Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов в мире, гастрольный график артиста расписан на 2-3 года вперед. Он играет более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке и Австралии. Несмотря на неодобрение некоторых коллег, он продолжает гастролировать в России.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве в Соборной палате. В программе произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского.
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Потомок Екатерины II рассказал о своих профессиональных планах
27 декабря 2025, 09:32
 
КультураЕвропаАзияАмерикаФредерик КемпфДмитрий ШостаковичМодест Мусоргский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала