Британский пианист Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что зарегистрирован на российском портале "Госуслуг". РИА Новости, 18.01.2026
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф зарегистрировался на "Госуслугах"