МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры ЕС, которые ранее запрещали поддерживать контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с ней, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также Фицо положительно оценил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что американские представители проявляют интерес к позиции Братиславы в отношении урегулирования конфликта на Украине, в отличие от "брюссельских попугаев".
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.