"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России
15:23 18.01.2026
"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России
"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России
Лидеры ЕС, которые ранее запрещали поддерживать контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с ней, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:23:00+03:00
2026-01-18T15:23:00+03:00
"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России

Фицо: Запрещавший контакты с РФ Евросоюз теперь заявляет о диалоге

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры ЕС, которые ранее запрещали поддерживать контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с ней, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Всего несколько месяцев назад некоторые государства — члены ЕС препятствовали моей поездке в Москву на празднование победы над фашизмом. Сегодня эти же страны говорят о необходимости вести диалог с Россией и президентом Путиным", — отметил он в своей речи, выложенной в соцсети X.
Также Фицо положительно оценил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что американские представители проявляют интерес к позиции Братиславы в отношении урегулирования конфликта на Украине, в отличие от "брюссельских попугаев".
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
