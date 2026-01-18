СМИ: ФБР попросило агентов перевестись на временную службу в Миннеаполис

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) просит своих агентов перевестись на временную службу в Миннеаполис на фоне иммиграционной операции и беспорядков в регионе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
"В последние дни бюро отправило сообщения агентам по всей стране, ища добровольцев, (готовых - ред.) временно перевестись на службу в город (Миннеаполис - ред.)", - говорится в материале агентства.
По данным источников, в этих сообщениях не упоминаются беспорядки и не даются подробности работы после перевода. Как отмечает Блумберг, ФБР обычно не занимается иммиграционными вопросами.
В воскресенье газета Washington Post сообщила, что Пентагон готовится к развертыванию в штате Миннесота около 1,5 тысячи военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии в случае обострения ситуации с беспорядками в регионе на фоне проведения там иммиграционной операции.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа
15 января, 14:25