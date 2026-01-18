Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России
09:54 18.01.2026
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.01.2026
2026
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России

Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России до максимума с 2021 года

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за 11 месяцев Россия поставила на европейский рынок удобрений на 1,523 миллиарда евро против 1,516 миллиарда за аналогичный период 2024 года. Это максимальная сумма с 2021 года. Тогда в январе-ноябре компании из ЕС купили российских удобрений на 2,4 миллиарда евро.
При этом в ноябре Евросоюз увеличил импорт этой продукции сразу вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 118,5 миллиона евро.
Больше всего из стран ЕС российских удобрений в январе-ноябре закупила Польша (555,1 миллиона евро). Вторым по величине импортером стала Германия (160,8 миллиона евро), а третьим - Румыния (117,9 миллиона евро).
Вслед за ней по сумме закупок расположилась Испания (112,4 миллиона евро), а замкнула пятерку Франция (104,3 миллиона евро).
