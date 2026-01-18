https://ria.ru/20260118/evrosojuz-2068583289.html
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России - РИА Новости, 18.01.2026
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:54:00+03:00
2026-01-18T09:54:00+03:00
2026-01-18T09:54:00+03:00
экономика
россия
польша
германия
евросоюз
евростат
россия
польша
германия
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc8da2afda6baabb20f39441be191188.jpg
Экономика, Россия, Польша, Германия, Евросоюз, Евростат
Евросоюз нарастил ввоз удобрений из России до максимума с 2021 года