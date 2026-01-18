В Госдуме оценили намерение Трампа ввести пошлины против ЕС

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцам остается лишь наблюдать, как их интересы и территории окончательно исчезают, но Европа сама подложила под себя эту "мину замедленного действия", заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

"Сразу было понятно, что это – путь к потере собственной культуры, традиций, экономики и, в конечном итоге, всей идентичности. Поэтому теперь жалкие попытки старушки-Европы пропищать что-то насчет солидарности и права просто смешны. Но за что боролись, на то и напоролись", - добавил депутат.