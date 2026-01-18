В Госдуме оценили намерение Трампа ввести пошлины против ЕС

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцам остается лишь наблюдать, как их интересы и территории окончательно исчезают, но Европа сама подложила под себя эту "мину замедленного действия", заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Европейцам остается лишь наблюдать, как их интересы и территории окончательно исчезают", - сказал Хамитов, говоря о ситуации с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые касались Гренландии.
По его мнению, Европа "сама подложила под себя эту мину замедленного действия", разменяв свой суверенитет под маской Евросоюза.
"Сразу было понятно, что это – путь к потере собственной культуры, традиций, экономики и, в конечном итоге, всей идентичности. Поэтому теперь жалкие попытки старушки-Европы пропищать что-то насчет солидарности и права просто смешны. Но за что боролись, на то и напоролись", - добавил депутат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.