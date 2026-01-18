МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что для военного планирования Европе нужно НАТО, а не создание 100-тысячной армии Евросоюза.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих и призвал европейские страны обсудить возможность формирования Европейского совета безопасности.
"Европейская армия под таким названием - это определённо не то, что нам сейчас нужно. Этот принцип, безусловно, стоит сохранять - национальные государства сами решают вопросы обороны и численности вооружённых сил. А с точки зрения военного планирования основным партнёром для государств-членов всё же, разумеется, является НАТО", - приводит слова Певкура эстонская телерадиокомпания ERR.
В свою очередь, член комиссии эстонского парламента по государственной обороне Раймонд Калюлайд выразил мнение, что создание 100-тысячной армии ЕС не изменило бы стратегическую картину и не способно заменить логистические возможности США. По его словам, "стратегическая автономия" Европы является противоречивой концепцией, поскольку западные оборонные отрасли промышленности слишком тесно переплетены.
"Подразделение, предложенное Кубилюсом, не смогло бы сделать ничего серьёзного против сегодняшней российской армии", - приводит телерадиокомпания слова Калюлайда.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов евро), еще 150 миллиардов евро задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС
21 декабря 2025, 14:07