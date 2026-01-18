В Эстонии раскритиковали идею языковой подготовки призывников

Рейтинг@Mail.ru
01:29 18.01.2026 (обновлено: 03:14 18.01.2026)
Вице-председатель Центристской партии Эстонии Яна Тоом назвала бредовой идею языковой подготовки призывников.
в мире
эстония
ида-вирумаа
ссср
яна тоом
эстония
ида-вирумаа
ссср
в мире, эстония, ида-вирумаа, ссср, яна тоом
В мире, Эстония, Ида-Вирумаа, СССР, Яна Тоом
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-председатель Центристской партии Эстонии Яна Тоом назвала бредовой идею языковой подготовки призывников.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на председателя парламентской комиссии по гособороне Калева Стойческу сообщала, что парламентарии в Эстонии рассматривают возможность увеличения периода срочной службы для солдат, не владеющих эстонским языком, ожидая, что за дополнительное время молодые люди смогут улучшить знание госязыка. ERR также уточняет, что обсуждается направление призывников на языковую подготовку от трех до шести месяцев.
"Первая моя реакция - это совершенно бредовая идея. Теперь же предлагают сегрегировать людей и отдельно обучать языку. При этом делать это будут непрофессионально, потому что для преподавания языка в армии у нас нет никаких профессиональных требований", - заявила Тоом, чьи слова приводит ERR.
Крупнейшим национальным меньшинством в Эстонии являются русские, их доля в населении республики превышает 20%. В северо-восточном уезде Ида-Вирумаа в общении традиционно преобладает русский язык. Вместе с тем в Эстонии с первых лет независимости после распада СССР существует институт неграждан. Как и в соседней Латвии, обладателями этого статуса являются те, кто не жил в стране до 1940 года или не является потомком такого жителя. Не имеющие статуса гражданина в Эстонии имеют отдельные паспорта и не имеют права избирать и быть избранными в органы власти. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию
16 января, 11:48
 
В миреЭстонияИда-ВирумааСССРЯна Тоом
 
 
