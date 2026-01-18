https://ria.ru/20260118/estonija-2068626896.html
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. РИА Новости, 18.01.2026
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа
Министр обороны Певкур: Эстония примет участие в учениях НАТО в Гренландии