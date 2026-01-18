Рейтинг@Mail.ru
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/estonija-2068626896.html
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:09:00+03:00
2026-01-18T17:09:00+03:00
в мире
гренландия
сша
эстония
дональд трамп
ханно певкур
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20260118/es-2068620174.html
гренландия
сша
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, эстония, дональд трамп, ханно певкур, нато
В мире, Гренландия, США, Эстония, Дональд Трамп, Ханно Певкур, НАТО
Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа

Министр обороны Певкур: Эстония примет участие в учениях НАТО в Гренландии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно", - заявил Певкур эстонской телерадиокомпании ERR.
По его словам, Эстония пока никого не направляла в Гренландию, технические детали для этого пока не согласованы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Экс-премьер Чехии призвал Европу четко противостоять Трампу по Гренландии
Вчера, 16:15
 
В миреГренландияСШАЭстонияДональд ТрампХанно ПевкурНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала