Рейтинг@Mail.ru
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 18.01.2026 (обновлено: 23:38 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/es-2068663116.html
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 18.01.2026
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией
Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне ситуации вокруг Гренландии заявил, что намерен созвать внеочередное заседание Европейского совета в... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T23:27:00+03:00
2026-01-18T23:38:00+03:00
в мире
сша
дания
гренландия
антониу кошта
дональд трамп
европейский совет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063133435_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ea33a72d09b7174532fc1c021775b4a.jpg
https://ria.ru/20260118/es-2068657919.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068637767.html
сша
дания
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063133435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c546a8b6ce6c3981467f6d6ee455b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дания, гренландия, антониу кошта, дональд трамп, европейский совет, евросоюз
В мире, США, Дания, Гренландия, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Европейский совет, Евросоюз
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией

Кошта объявил о созыве заседания Евросовета из-за ситуации с Гренландией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне ситуации вокруг Гренландии заявил, что намерен созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни.
Ранее он заявил, что ЕС готовит совместный ответ стран-участниц на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин для ряда европейских стран.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 22:09
"Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни", - написал Кошта на своей странице в соцсети Х.
Газета Politico со ссылкой на чиновника ЕС и дипломата пишет, что встреча запланирована на 22 января. Встреча лидеров ЕС, по данным чиновника, пройдет в очном формате.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США
Вчера, 18:51
 
В миреСШАДанияГренландияАнтониу КоштаДональд ТрампЕвропейский советЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала