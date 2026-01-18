ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT

По информации издания, список тарифов составили еще в прошлом году, но вопрос отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. В воскресенье послы ЕС обсудили введение пошлин, а также инструмента против принуждения, который может ограничить доступ на внутренний рынок.