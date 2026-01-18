ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза обдумывают возможность ввести пошлины против Вашингтона в ответ на аналогичное решение, озвученное президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"В столицах стран ЕС рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии", — говорится в материале газеты.
По информации издания, список тарифов составили еще в прошлом году, но вопрос отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. В воскресенье послы ЕС обсудили введение пошлин, а также инструмента против принуждения, который может ограничить доступ на внутренний рынок.
По словам источников, ответные меры разрабатывают, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с Трампом в Давосе. Это шаг знаменует собой "самый серьезный кризис" в трансатлантических отношениях за последние десятилетия, отмечает издание.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.