Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
20:10 18.01.2026
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
нато
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия Вашингтона, пишет газета Wall Street Journal.
"Большинство европейских правительств опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия США - дорогостоящая задача для стран, борющихся с хронически низким экономическим ростом", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, лидеры стран-союзников США пытались использовать лесть по отношению к Трампу, но европейцы все больше обеспокоены тем, что проявления похвалы и преданности не работают.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
