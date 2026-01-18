https://ria.ru/20260118/es-2068646379.html
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ - РИА Новости, 18.01.2026
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
Европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их...
WSJ: Европа боится, что ей придется создать свой военный альянс вместо НАТО
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия Вашингтона, пишет газета Wall Street Journal
"Большинство европейских правительств опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что Трамп
объявит о прекращении существования НАТО
, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия США
- дорогостоящая задача для стран, борющихся с хронически низким экономическим ростом", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, лидеры стран-союзников США пытались использовать лесть по отношению к Трампу, но европейцы все больше обеспокоены тем, что проявления похвалы и преданности не работают.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.