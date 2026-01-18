Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия Вашингтона, пишет газета Европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия Вашингтона, пишет газета Wall Street Journal

"Большинство европейских правительств опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что Трамп объявит о прекращении существования НАТО , что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия США - дорогостоящая задача для стран, борющихся с хронически низким экономическим ростом", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, лидеры стран-союзников США пытались использовать лесть по отношению к Трампу, но европейцы все больше обеспокоены тем, что проявления похвалы и преданности не работают.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.