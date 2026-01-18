Рейтинг@Mail.ru
Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/es-2068640378.html
Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу Гренландии
Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу Гренландии
Власти Хорватии выражают солидарность с Данией и народом Гренландии и выступают против нарушения торговых и трансатлантических отношений ЕС и США, сообщила... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:08:00+03:00
2026-01-18T19:08:00+03:00
в мире
дания
гренландия
сша
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58509/86/585098695_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3024557fe4f8ad86373e834ce358d02a.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068185230.html
дания
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58509/86/585098695_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_d1d2dd37ff4f40d6e89a6de328a4017c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, гренландия, сша, евросоюз, нато
В мире, Дания, Гренландия, США, Евросоюз, НАТО
Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу Гренландии

Хорватия выразила солидарность с Данией по вопросу притязаний США на Гренландию

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Власти Хорватии выражают солидарность с Данией и народом Гренландии и выступают против нарушения торговых и трансатлантических отношений ЕС и США, сообщила пресс-служба хорватского кабмина.
"Позиция хорватского правительства заключается в том, что союзники в рамках НАТО должны уважать друг друга и факт того, что Гренландия - часть Дании. В этом контексте выражаем солидарность Данией и народом Гренландии", - говорится в сообщении пресс-службы хорватского кабмина.
Отмечается, что официальный Загреб не согласен с "навязыванием каких-либо таможенных пошлин, которые бы нарушили торговые отношения ЕС и США", а также бы ослабили трансатлантические партнёрство во время глобальных вызовов.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
15 января, 22:02
 
В миреДанияГренландияСШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала