14:52 18.01.2026 (обновлено: 15:06 18.01.2026)
В Нидерландах призвали ЕС прекратить попытки угодить "папочке" Трампу
В Нидерландах призвали ЕС прекратить попытки угодить "папочке" Трампу
В Нидерландах призвали ЕС прекратить попытки угодить "папочке" Трампу

Политик Доббе призвала Европу прекратить попытки угодить Трампу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе назвала неприемлемыми угрозы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии и призвала Европу прекратить попытки угодить "папочке".
"Прекратите слепо следовать за США и пытаться угодить "папочке" Трампу. Угрозы и шантаж Трампа неприемлемы, как и многочисленные нарушения им международного права", - написала Доббе в Х.
Парламентарий считает, что ЕС должен противостоять таким действиям, а не мириться с ними.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
В миреСШАГренландияНидерландыДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресЕвросоюзНАТО
 
 
