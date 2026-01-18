В Нидерландах призвали ЕС прекратить попытки угодить "папочке" Трампу

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе назвала неприемлемыми угрозы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии и призвала Европу прекратить попытки угодить "папочке".
Парламентарий считает, что ЕС должен противостоять таким действиям, а не мириться с ними.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
