Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения"

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в воскресенье, что объявление о введении со стороны США новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии показало, что Евросоюз является "организацией коллективного подчинения".

"Сегодня случилось то, что должно было случиться: в связи с нашей ( ЕС – ред.) слабостью, Дональд Трамп угрожает захватить Гренландию. Нам 30 лет говорили, что ЕС представляет собой силу. В действительности же это организация коллективного подчинения", – написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию газеты Figaro об объявлении со стороны США о введении пошлин из-за Гренландии.

Дюпон-Эньян также напомнил, что Евросоюз уже несколько раз шел на уступки США по ряду значимых вопросов, таких как обязательство стран ЕС тратить 5% своего ВВП на вопросы обороны в рамках НАТО , признание введения со стороны Вашингтона 15-процентных пошлин почти на весь экспорт из ЕС и обязательство покупать американские сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. С учетом этого в отношении Евросоюза политик вспомнил одну из цитат президента Франции Шарля де Голля , правившего в 1959-1969 годах, который однажды заявил, что мало-помалу отступление и унижение входят у людей в привычку до такой степени, что становятся их второй натурой.

"Все это ясно показывает, что Франция может рассчитывать только на себя и теперь должна обеспечить себе средства для защиты суверенитета", – добавил Дюпон-Эньян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.