Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения"

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в воскресенье, что объявление о введении со стороны США новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии показало, что Евросоюз является "организацией коллективного подчинения".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Сегодня случилось то, что должно было случиться: в связи с нашей (ЕС – ред.) слабостью, Дональд Трамп угрожает захватить Гренландию. Нам 30 лет говорили, что ЕС представляет собой силу. В действительности же это организация коллективного подчинения", – написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию газеты Figaro об объявлении со стороны США о введении пошлин из-за Гренландии.
Дюпон-Эньян также напомнил, что Евросоюз уже несколько раз шел на уступки США по ряду значимых вопросов, таких как обязательство стран ЕС тратить 5% своего ВВП на вопросы обороны в рамках НАТО, признание введения со стороны Вашингтона 15-процентных пошлин почти на весь экспорт из ЕС и обязательство покупать американские сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. С учетом этого в отношении Евросоюза политик вспомнил одну из цитат президента Франции Шарля де Голля, правившего в 1959-1969 годах, который однажды заявил, что мало-помалу отступление и унижение входят у людей в привычку до такой степени, что становятся их второй натурой.
"Все это ясно показывает, что Франция может рассчитывать только на себя и теперь должна обеспечить себе средства для защиты суверенитета", – добавил Дюпон-Эньян.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.