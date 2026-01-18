Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения" - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/es-2068604441.html
Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения"
Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения" - РИА Новости, 18.01.2026
Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения"
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в воскресенье, что объявление о введении со стороны США новых пошлин для стран Европы из-за... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:14:00+03:00
2026-01-18T14:14:00+03:00
в мире
сша
гренландия
франция
николя дюпон-эньян
дональд трамп
шарль де голль
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260118/glava-2068601877.html
сша
гренландия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, франция, николя дюпон-эньян, дональд трамп, шарль де голль, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Франция, Николя Дюпон-Эньян, Дональд Трамп, Шарль де Голль, Евросоюз, НАТО
Французский политик назвал ЕС "организацией коллективного подчинения"

Дюпон-Эньян назвал ЕС организацией коллективного подчинения на фоне действий США

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в воскресенье, что объявление о введении со стороны США новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии показало, что Евросоюз является "организацией коллективного подчинения".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Сегодня случилось то, что должно было случиться: в связи с нашей (ЕС – ред.) слабостью, Дональд Трамп угрожает захватить Гренландию. Нам 30 лет говорили, что ЕС представляет собой силу. В действительности же это организация коллективного подчинения", – написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию газеты Figaro об объявлении со стороны США о введении пошлин из-за Гренландии.
Дюпон-Эньян также напомнил, что Евросоюз уже несколько раз шел на уступки США по ряду значимых вопросов, таких как обязательство стран ЕС тратить 5% своего ВВП на вопросы обороны в рамках НАТО, признание введения со стороны Вашингтона 15-процентных пошлин почти на весь экспорт из ЕС и обязательство покупать американские сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. С учетом этого в отношении Евросоюза политик вспомнил одну из цитат президента Франции Шарля де Голля, правившего в 1959-1969 годах, который однажды заявил, что мало-помалу отступление и унижение входят у людей в привычку до такой степени, что становятся их второй натурой.
"Все это ясно показывает, что Франция может рассчитывать только на себя и теперь должна обеспечить себе средства для защиты суверенитета", – добавил Дюпон-Эньян.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
Вчера, 13:47
 
В миреСШАГренландияФранцияНиколя Дюпон-ЭньянДональд ТрампШарль де ГолльЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала