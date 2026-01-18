Назван безопасный способ утилизации новогодней елки

Рейтинг@Mail.ru
02:17 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/elka-2068560178.html
общество, евгения безмаленко, новый год
Общество, Евгения Безмаленко, Новый год
Новогодняя ель
Новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Новогодняя ель. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Способы утилизации елки зависят от того, живая она или искусственная, а нарушение карается штрафом, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, елку длиннее полуметра нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, за это полагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей. За ее оставление рядом с контейнером или в подъезде штраф еще выше – от 5 до 15 тысяч рублей. Основания – нарушение законодательства об отходах и правил противопожарной безопасности.
Вместо этого можно сдать живую елку в пункт приема на переработку. Адреса есть на сайте городской администрации и в соцсетях.
"Акции работают обычно до конца февраля. Деревья измельчают в щепу для мульчирования в парках, подстилки для животных", — рассказала Безмаленко.
В сельской местности живую елку можно сжечь или компостировать с соблюдением правил. Искусственное дерево лучше отнести на специальную площадку для крупногабаритного мусора, откуда его утилизуют по всем правилам, заключила юрист.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
13 января, 03:18
 
ОбществоЕвгения БезмаленкоНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
