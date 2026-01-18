Назван самый подешевевший продукт в России

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в абсолютном выражении - почти на 36 рублей, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.