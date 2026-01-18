https://ria.ru/20260118/eksperty-2068603905.html
Назван самый подешевевший продукт в России
Назван самый подешевевший продукт в России - РИА Новости, 18.01.2026
Назван самый подешевевший продукт в России
Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:05:00+03:00
2026-01-18T14:05:00+03:00
2026-01-18T14:05:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed197f7311bb148104d4ac1ff36bcf04.jpg
Назван самый подешевевший продукт в России
РИА Новости: цена на сливочное масло в России снизилась почти на 36 рублей
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в абсолютном выражении - почти на 36 рублей, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В России
во вторую неделю января … в сравнении с аналогичным периодом прошлого года … наиболее заметно среди продовольственных товаров в абсолютном выражении подешевело масло сливочное в расчете на 1 килограмм – удешевление составило почти 36 рублей или почти 3%", - сообщила Траутман.
Также она отметила удешевление куриных яйц и огурцов на 25 и 23 рубля соответственно.
Всего среди продовольственных товаров, на которые отслеживаются цены, подешевело 15 позиций, помимо сливочного масла, куриных яиц и огурцов, это помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свёкла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница.