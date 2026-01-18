Рейтинг@Mail.ru
Назван самый подешевевший продукт в России - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/eksperty-2068603905.html
Назван самый подешевевший продукт в России
Назван самый подешевевший продукт в России - РИА Новости, 18.01.2026
Назван самый подешевевший продукт в России
Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:05:00+03:00
2026-01-18T14:05:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43148dbbe00d3bcd30e7947292824a.jpg
https://ria.ru/20260111/produkty-2067187402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed197f7311bb148104d4ac1ff36bcf04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Назван самый подешевевший продукт в России

РИА Новости: цена на сливочное масло в России снизилась почти на 36 рублей

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в абсолютном выражении - почти на 36 рублей, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
России во вторую неделю января … в сравнении с аналогичным периодом прошлого года … наиболее заметно среди продовольственных товаров в абсолютном выражении подешевело масло сливочное в расчете на 1 килограмм – удешевление составило почти 36 рублей или почти 3%", - сообщила Траутман.
Также она отметила удешевление куриных яйц и огурцов на 25 и 23 рубля соответственно.
Всего среди продовольственных товаров, на которые отслеживаются цены, подешевело 15 позиций, помимо сливочного масла, куриных яиц и огурцов, это помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свёкла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названы продукты, которые помогут восстановиться после праздников
11 января, 03:05
 
ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала