20:48 18.01.2026
Ни один ИИ не справится с формированием бюджета, заявил Силуанов
Ни один ИИ не справится с формированием бюджета, заявил Силуанов
экономика, россия, антон силуанов, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Павел Зарубин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Ни один ИИ не справится с формированием бюджета, заявил Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ни один искусственный интеллект не справится с формированием бюджета, для этого "нужна душа", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится", - сказал Силуанов журналисту "России 24" Павлу Зарубину.
Силуанов ранее рассказывал, что Минфин РФ изучает опыт использования ИИ другими странами в бюджетном процессе. Россия, по его словам, идет своим путем в этом направлении и искусственный интеллект помогает Минфину рассчитывать доходную базу.
Кроме того, Минфин использует ИИ во взаимодействии с министерствами и ведомствами на стадии бюджетного процесса. Там происходит много изменений, в том числе на стадии формирования заявок, которые не всегда точно и четко формулируются ведомствами, отмечал министр.
Искусственный интеллект помогает в качестве консультанта и помощника точно сформулировать соответствующие наименования статьи, кода бюджетной классификации, определить соответствующие параметры результатов тех или иных бюджетных ассигнований, пояснял тогда Силуанов.
Министр подчеркивал, что искусственный интеллект не формирует, естественно, бюджет, бюджетную политику, но помощник на первом уровне уже работает.
Путин поручил Собянину выстроить с регионами обмен опытом применения ИИ
Путин поручил Собянину выстроить с регионами обмен опытом применения ИИ
16 января, 21:54
 
