Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход
18.01.2026
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход
Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новой Москве построят надземный пешеходный переход и благоустроят территорию вокруг, рассказал заммэра... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:12:00+03:00
2026-01-18T14:12:00+03:00
2026-01-18T15:28:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новой Москве построят надземный пешеходный переход и благоустроят территорию вокруг, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Строительные работы будут вестись на участке площадью 21,19 гектара.
"Здесь появится надземный пешеходный переход через МКАД, интегрированный в существующий вестибюль станции метро "Тютчевская". Он обеспечит безопасный, удобный и быстрый выход к метро. Для комфорта жителей района также предусмотрены реконструкция и строительство улично-дорожной сети в непосредственной близости от станции", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении градкомплекса отмечается, что будут отремонтированы и построены участки внешней и внутренней сторон МКАДа у 42-го километра.
Помимо этого, рядом с пешеходным переходом построят тротуары, установят светофор, обновят остановки для наземного транспорта и реконструируют инженерные сети, уточнили в пресс-службе градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что появление нового пешеходного перехода у метро "Тютчевская" улучшит передвижение горожан до остановок с обеих сторон МКАДа.