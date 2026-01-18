Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход - РИА Новости, 18.01.2026
14:12 18.01.2026 (обновлено: 15:28 18.01.2026)
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новой Москве построят надземный пешеходный переход и благоустроят территорию вокруг, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Строительные работы будут вестись на участке площадью 21,19 гектара.
"Здесь появится надземный пешеходный переход через МКАД, интегрированный в существующий вестибюль станции метро "Тютчевская". Он обеспечит безопасный, удобный и быстрый выход к метро. Для комфорта жителей района также предусмотрены реконструкция и строительство улично-дорожной сети в непосредственной близости от станции", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении градкомплекса отмечается, что будут отремонтированы и построены участки внешней и внутренней сторон МКАДа у 42-го километра.
Помимо этого, рядом с пешеходным переходом построят тротуары, установят светофор, обновят остановки для наземного транспорта и реконструируют инженерные сети, уточнили в пресс-службе градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что появление нового пешеходного перехода у метро "Тютчевская" улучшит передвижение горожан до остановок с обеих сторон МКАДа.
Ефимов: свыше 300 миллионов рублей сэкономили технопарки на аренде земли
16 января, 13:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
