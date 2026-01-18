Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят надземный пешеходный переход

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новой Москве построят надземный пешеходный переход и благоустроят территорию вокруг, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Строительные работы будут вестись на участке площадью 21,19 гектара.

"Здесь появится надземный пешеходный переход через МКАД, интегрированный в существующий вестибюль станции метро "Тютчевская". Он обеспечит безопасный, удобный и быстрый выход к метро. Для комфорта жителей района также предусмотрены реконструкция и строительство улично-дорожной сети в непосредственной близости от станции", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении градкомплекса отмечается, что будут отремонтированы и построены участки внешней и внутренней сторон МКАДа у 42-го километра.

Помимо этого, рядом с пешеходным переходом построят тротуары, установят светофор, обновят остановки для наземного транспорта и реконструируют инженерные сети, уточнили в пресс-службе градкомплекса.