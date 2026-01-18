Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу по Гренландии
03:03 18.01.2026
СМИ: Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу по Гренландии
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации, сложившейся вокруг притязаний США на... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
майк джонсон
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, майк джонсон
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Майк Джонсон
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации, сложившейся вокруг притязаний США на Гренландию, пишет издание Times по итогам интервью с политиком.
"Он предполагает, что переговоры - это лучший путь продвижения в этом вопросе", - говорится в материале.
По словам Джонсона, США не враждебны по отношению к населению Гренландии.
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
02:39
"У нас дружба, и я надеюсь, что это так и останется", - добавил он.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии
00:14
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
