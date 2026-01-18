СМИ: Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу по Гренландии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации, сложившейся вокруг притязаний США на Гренландию, пишет издание Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации, сложившейся вокруг притязаний США на Гренландию, пишет издание Times по итогам интервью с политиком.

"Он предполагает, что переговоры - это лучший путь продвижения в этом вопросе", - говорится в материале.

По словам Джонсона США не враждебны по отношению к населению Гренландии

"У нас дружба, и я надеюсь, что это так и останется", - добавил он.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.