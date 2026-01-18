ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области

Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Кузов самосвала, снесшего переходный пешеходный мост на М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, поднялся из-за неисправной электроники, водитель не обратил внимание на горящий сигнал, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции области.

Инцидент произошел в 19.30 мск воскресенья на 929-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель самосвала зацепил переходной пешеходный мост поднятым вверх кузовом, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу. Водитель пострадал. Часть дороги перекрыта.

"Неисправность электроники в транспортном средстве. Водитель не обратил внимание на горящий чек о поднявшемся кузове", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах инцидента.