Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
Кузов самосвала, снесшего переходный пешеходный мост на М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, поднялся из-за неисправной электроники, водитель не...
Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
ГАИ: кузов снесшего переход на М-4 самосвала поднялся из-за неисправности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Кузов самосвала, снесшего переходный пешеходный мост на М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, поднялся из-за неисправной электроники, водитель не обратил внимание на горящий сигнал, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции области.
Инцидент произошел в 19.30 мск воскресенья на 929-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель самосвала зацепил переходной пешеходный мост поднятым вверх кузовом, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу. Водитель пострадал. Часть дороги перекрыта.
"Неисправность электроники в транспортном средстве. Водитель не обратил внимание на горящий чек о поднявшемся кузове", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах инцидента.
Он добавил, что повреждения также получил полуприцеп фуры, идущей во встречном направлении.