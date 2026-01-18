Рейтинг@Mail.ru
21:55 18.01.2026 (обновлено: 21:56 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/dtp-2068656724.html
В Ростовской области к утру устранят последствия ДТП со снесенным мостом
В Ростовской области к утру устранят последствия ДТП со снесенным мостом - РИА Новости, 18.01.2026
В Ростовской области к утру устранят последствия ДТП со снесенным мостом
Устранить последствия ДТП с самосвалом, снесшим мост на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, планируется к утру понедельника, сообщил глава... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:55:00+03:00
2026-01-18T21:56:00+03:00
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Устранить последствия ДТП с самосвалом, снесшим мост на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, планируется к утру понедельника, сообщил глава Каменск-Шахтинского Александр Камоцкий.
Инцидент произошел 19.30 мск воскресенья на 929-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель самосвала зацепил переходной пешеходный мост поднятым вверх кузовом, в результате чего сооружение рухнуло на разделительную осевую полосу. Водитель пострадал. На двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростова-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.
"К утру службы последствия должны устранить", - написал Камоцкий в Telegram.
По его информации, в настоящее время водитель фуры доставлен в ЦГБ города. Также получила повреждения встречная машина, водитель не пострадал.
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
Вчера, 21:38
 
Ростовская область Происшествия Каменск-Шахтинский Ростов-на-Дону
 
 
