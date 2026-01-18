https://ria.ru/20260118/dtp-2068654640.html
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
Движение ограничено на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области после ДТП с самосвалом, машины едут только по правым полосам в обоих направлениях, сообщила РИА... РИА Новости, 18.01.2026
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом ограничили движение из-за ДТП