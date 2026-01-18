Рейтинг@Mail.ru
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 18.01.2026 (обновлено: 21:48 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/dtp-2068654640.html
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП - РИА Новости, 18.01.2026
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП
Движение ограничено на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области после ДТП с самосвалом, машины едут только по правым полосам в обоих направлениях, сообщила РИА... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:38:00+03:00
2026-01-18T21:48:00+03:00
авто
происшествия
ростов
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068655669_0:274:451:528_1920x0_80_0_0_b57757e4610813de536bd42b109c9086.jpg
https://ria.ru/20260118/dtp-2068654320.html
ростов
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068655669_0:232:451:570_1920x0_80_0_0_7e4c80b76240e0d57d595b1ac4a2ecbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, происшествия, ростов, ростовская область, ростов-на-дону
Авто, Происшествия, Ростов, Ростовская область, Ростов-на-Дону
На трассе под Ростовом ограничили движение из-за ДТП

На трассе М-4 "Дон" под Ростовом ограничили движение из-за ДТП

© Фото : Telegram-канал/Подслушано Каменск-ШахтинскийДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Telegram-канал/Подслушано Каменск-Шахтинский
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение ограничено на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области после ДТП с самосвалом, машины едут только по правым полосам в обоих направлениях, сообщила РИА Новости госкомпания "Автодор".
Ранее Госавтоинспекция Ростовской области сообщила, что часть дороги М-4 "Дон" перекрыта в Каменском районе Ростовской области после ДТП с самосвалом, снесшим переходной мост.
"Из-за ДТП ограничено движение на 929 километре М-4 "Дон" из Москвы. Движение идет по правым полосам в обоих направлениях. Все оперативные службы на месте, занимаются ликвидацией последствий ДТП", - говорится в сообщении.
Объезд возможен через 907 километр М-4 "Дон" с возвращением на 933 километр трассы М-4 "Дон".
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
Вчера, 21:33
 
АвтоПроисшествияРостовРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала