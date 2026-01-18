https://ria.ru/20260118/dtp-2068654320.html
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
В ДТП в Псковской области погибли три женщины - РИА Новости, 18.01.2026
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
Три женщины оказались в числе погибших при столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает региональное... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:33:00+03:00
2026-01-18T21:33:00+03:00
2026-01-18T21:33:00+03:00
происшествия
псковская область
чернушка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault s.a
октябрьская железная дорога
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068597356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cdde2d33d07a3508439b30486acfb78.jpg
https://ria.ru/20260108/mashina-2066922211.html
псковская область
чернушка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068597356_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0a6e1bae75ef66c9231475bba7b9b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, чернушка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault s.a, октябрьская железная дорога, renault clio
Происшествия, Псковская область, Чернушка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault S.A, Октябрьская железная дорога, Renault Clio
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
В ДТП с поездом в Псковской области погибли три женщины