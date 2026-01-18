Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Псковской области погибли три женщины - РИА Новости, 18.01.2026
21:33 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dtp-2068654320.html
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
В ДТП в Псковской области погибли три женщины - РИА Новости, 18.01.2026
В ДТП в Псковской области погибли три женщины
Три женщины оказались в числе погибших при столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает региональное... РИА Новости, 18.01.2026
происшествия, псковская область, чернушка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault s.a, октябрьская железная дорога, renault clio
Происшествия, Псковская область, Чернушка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault S.A, Октябрьская железная дорога, Renault Clio
В ДТП в Псковской области погибли три женщины

В ДТП с поездом в Псковской области погибли три женщины

© Фото : МЧС Псковской области/TelegramПоследствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МЧС Псковской области/Telegram
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Три женщины оказались в числе погибших при столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает региональное управление МВД.
Ранее в воскресенье областное управление МЧС сообщало, что в аварии на железнодорожном переезде в деревне Чернушка, где Renault Logan столкнулся с грузовым поездом, погибли четыре человека.
Полиция уточняет, что в числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.
"В результате ДТП погибли четыре человека. Сам водитель автомобиля и три его пассажирки", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что в воскресенье на перегоне Самолуково - разъезд Насва, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.
