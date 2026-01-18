Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области

В ДТП в Псковской области погибли три женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Три женщины оказались в числе погибших при столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает региональное управление МВД.

Ранее в воскресенье областное управление МЧС сообщало, что в аварии на железнодорожном переезде в деревне Чернушка , где Renaul t Logan столкнулся с грузовым поездом, погибли четыре человека.

Полиция уточняет, что в числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.

"В результате ДТП погибли четыре человека. Сам водитель автомобиля и три его пассажирки", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.