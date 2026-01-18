В Псковской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на переезде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области, где есть погибшие, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что в воскресенье на перегоне Самолуково — разъезд Насва, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП три пассажира автомобиля погибли, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
"Великолукская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на перегоне Самолуково – Насва в Локнянском районе Псковской области (деревня Бор)… В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
