В Псковской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на переезде
14:35 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dtp-2068607172.html
В Псковской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на переезде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068597335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0acdd1091fc457d0064c2f93b1607cce.jpg
https://ria.ru/20260118/vagon-2068578801.html
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МЧС Псковской области/Telegram
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области, где есть погибшие, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что в воскресенье на перегоне Самолуково — разъезд Насва, игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП три пассажира автомобиля погибли, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
«
"Великолукская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на перегоне Самолуково – Насва в Локнянском районе Псковской области (деревня Бор)… В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
ПроисшествияПсковская областьБорСеверо-Западная транспортная прокуратураОктябрьская железная дорога
 
 
