В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
12:35 18.01.2026
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека - РИА Новости, 18.01.2026
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузового поезда в Псковской области, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 18.01.2026
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьская железная дорога
псковская область
россия
происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьская железная дорога
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Октябрьская железная дорога
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека

В ДТП с поездом на ж/д переезде в Псковской области погибли четыре человека

© Фото : МЧС Псковской области/TelegramПоследствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МЧС Псковской области/Telegram
Последствия столкновения автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузового поезда в Псковской области, сообщило региональное управление МЧС.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четыре человека", — говорится в заявлении.
Спасатели уже деблокировали тела жертв, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в 10:05 мск на перегоне Самолуково — разъезд Насва в Локнянском районе. Водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал исправной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за короткого расстояния столкновения избежать не удалось.
Транспортная прокуратура начала проверку.
Происшествия
 
 
